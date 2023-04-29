Реал победил Альмерию – третий хет-трик за месяц позволил Бензема стать четвертым бомбардиром в истории Ла Лиги
Альмерия в рамках 32-го тура Ла Лиги потерпела поражение от Реала в Мадриде (2:4). Отчет читайте на "Футбол 24".
Реал после фиаско в Класико потерял фактические шансы на чемпионство, но расслабляться было рано. После разгрома от Жироны неделю назад команда подпустила Атлетико на расстояние двух очков – а "сливочные" вряд ли желали завершить сезон третьими. Именно поэтому в домашнем поединке против Альмерии подопечных Карло Анчелотти устраивала только победа.
Андрей Лунин, пропустив четыре гола от Кастельяноса в прошлом туре, вернулся на скамейку. Мадридцы справились и без помощи украинца. В первом тайме Реал легко размотал Альмерию.
Уже на 5-й минуте Винисиус переиграл Мендеша и прострелил на линию вратарской, откуда пробил Бензема – 1:0! На 17-й Карим оформил же дубль, расстреляв ворота метров с восьми. На этот раз ассистировал Родриго, который эффектным финтом в стиле Редондо прошел Самуэля Косту.
На 42-й минуте Васкес заработал пенальти для "сливочных". Бензема праздновал хет-трик – уже третий в апреле, причем уже второй раз он делает это до перерыва. Забить трижды в первом тайме в матче Ла Лиги удавалось считанному количеству легенд.
Jugadores con DOS hat-tricks en el primer tiempo en partidos de un misma temporada de La Liga:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 29, 2023
Mundo (1941-42)
Zarra (1946-47)
César (1948-49)
Di Stéfano* (1957-58)
Stoichkov (1990-91)
Eto'o (2008-09)
Cristiano* (2014-15)
BENZEMA* (2022-23)
[*] lo lograron con el Real Madrid pic.twitter.com/tsMGdii5iB
Кроме того, Бензема вышел в лидеры среди всех футболистов Ла Лиги по количеству голов в текущем сезоне. В активе Карима уже 29 забитых мячей во всех турнирах, что позволило обойти Левандовски (27). Третьим в зачете держится Винисиус с 22 голами.
Заодно француз поднялся на чистое четвертое место в списке бомбардиров Ла Лиги за всю историю. Бензема забил 235-й гол, опередив Уго Санчеса – До Криштиану и Месси дотянуться уже не удастся, а вот потеснить вниз Тельмо Сарру нападающий Реала еще способен. Не хватает всего 19 голов.
April 29, 2023
Альмерия смогла размочить счет в компенсированное время усилиями Лазаро, однако всего через две минуты после перерыва Реал забил четвертый гол. Героем стал Родриго, который принял передачу от Себальйоса и метров с 22-х пробил в ближнюю девятку – 4:1! Бразилец мог и пятый вколотить, и даже вколотил – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за офсайда. Также он запорол выход один на один.
В последние полчаса Мадрид больше играл, чем действительно играл в футбол, но моментов хватало За этот период можно вспомнить дальние удары Асенсио и Себальоса, которые уверенно потянул голкипер. После этого Марко дважды попал в каркас. Бензема тоже пробивал в стойку, а также заработал пенальти – впрочем, после вмешательства VAR его отменили Оказалось, что француз сам фолил.
Видеоарбитры не позволили отличиться и Камавинзи – Эдуардо замкнул подачу от Васкеса, но Луис находился в положении вне игры. Гости же своими шансами не разбрасывались, сократив отставание в счете на 61-й минуте. Робертоне, который только что вышел на замену, пробил головой после навеса Де Ла Оса на линию вратарской – 4:2!
Именно с этими цифрами на табло поединок и подошел к концу. Реал празднует победу над Альмерией и отрывается от Атлетико на пять зачетных баллов. Впереди у "бланкос" матч Ла Лиги против Реал Сосьедада, финал Кубка Испании против Осасуны и первая полуфинальная дуэль Лиги чемпионов с Манчестер Сити.
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