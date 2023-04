Барселона вже вирішила основні турнірні завдання. Каталонці де-факто виграли чемпіонат, путівка в груповий етап ЛЧ також забезпечена – втім, підопічні Хаві заборгували Камп Ноу перемогу. У попередньому турі вони зазнали поразки від Райо Вальєкано, тож нині футболісти мали реабілітовуватись.

Суперник у "блаугранас" був серйозним. Бетіс серйозно претендував на місце в зоні ЛЧ, однак відставання від четвертого місця (там засів Сосьєдад) досягло вже дев'яти очок. Якщо підопічні Мануеля Пеллегріні ще вірили у шанси на против у топ-4, то треба було перемагати на Кам Ноу.

Втім, "вердібланкос" втратили усі надії ще до перерви. Барселона відкрила рахунок вже на 14-й хвилині. Рафінья відкрився у широкій позиції на правому фланзі, отримав класний пас від Педрі й виконав подачу в центр карного майданчика – Крістенсен же замкнув головою. 1:0! Це його дебютний гол за "блаугранас".

За дві хвилини до цього задню поверхню стегна потягнув центрбек гостей Луїс Феліпе. Замість нього вийшов Едгар Гонсалес, однак той примудрився отримати дві жовтих картки за дев'ять хвилин. На 24-й хвилині він зірвав контрвипад 2-в-1, зрізавши Рафінью, а на 33-й наступив на ногу Педрі – ось так Бетіс і залишився вдесятьох.

Барса моментально розіграла більшість, оформивши розгром. На 36-й хвилині Педрі віддав передачу на хід Кунде правим флангом, а той у дотик прострілив на 11 метрів. Лєвандовскі замкнув – 2:0! На 39-й же Рафінья прийняв розрізний пас від Бускетса й реалізував вихід віч-на-віч. 3:0!

Таким чином, Рафінья став п'ятим футболістом Ла Ліги у поточному сезоні, якому вдалося набити двозначний показник голів та асистів. Загалом, з часів Суареса й Неймара ніхто не дебютував Барселону з такою кількістю асистів (11).

10 - Raphinha is the fifht LaLiga player to reach double figures for both goals (10) and assists (11) this season in all competitions: Vinícius Jr (22, 18) Rodrygo (14, 10) Samuel Chukwueze (13, 11) Antoine Griezmann (12, 12) RAPHINHA (10, 11) Samba. pic.twitter.com/z5DQ0RuD0V

Лєвандовскі, своєю чергою, провів 19-й гол у сезоні Ла Ліги. Ніхто із футболістів Барселони не забивав стільки у першому сезоні, починаючи із 2004-2005 років – тоді 24 м'ячі провів Ето'о.

В другому таймі каталонці продовжували домінувати. Були подвійні влучання у каркас в одній атаці, промахи з кількох метрів та виходи майже один-в-один, однак забити четвертий гол вдалося аж на 82-й хвилині. Свіжий Фаті прийняв м'яч на лівому краю штрафного, прокинув його повз Монтою й виконав простріл, який Гвідо Родрігес зрізав у власні ворота. 4:0.

По перерві сталося ще кілька визначних подій. На поле нарешті повернувся Дембеле, а 15-річний Ямал дебютував у складі Барселони – Ламін виступає на позиції правого вінгера. Він став наймолодшим дебютантом "блаугранас" у Ла Лізі і п'ятим за молодістю у в Іспанії загалом.

1 - Lamine Yamal has become the youngest player to make his debut for Barcelona in the history of LaLiga and the fifth overall:



Luka Romero (15 years, 219 days).

Samson (15y, 255d)

Pedro Irastorza (15y, 288d)

Óscar Ramón (15y, 289d)

LAMINE YAMAL (15y, 290d)



Youth. pic.twitter.com/zWaN25yeOU