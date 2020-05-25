Барселона розглядала можливість трансферу Коноплянки

Колишній спортивний директор Академії Дніпра Жорді Гратакос, який нині очолює школу Барселони в Москві, оцінив гру Євгена Коноплянки в Європі.

"Перший сезон у Жені в Європі вийшов дуже хорошим. Згадайте його виступи проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів і проти Реала в чемпіонаті Іспанії, коли він один в один залишав позаду себе Даніло. Коноплянка теж забивав за Севілью і в Суперкубку УЄФА. Чесно кажучи, не вважаю, що він провалився. Після його дебюту в Європі багато клубів були здивовані грою українця.

Коноплянка обрав свій улюблений колектив з колишніх команд – там українець здобув свій найважливіший трофей

У Жені були свої переваги – гра один в один на обмеженому просторі, до того ж він не боявся брати на себе ініціативу, не боявся бути героєм епізодів. Але правда в тому, що Севілья – це не найлегший клуб, де гравець може показати себе. Не забувайте і про труднощі в адаптації: мовний бар'єр теж позначився на тому, що Коноплянка не зміг продовжити свій прогрес в подальшому.

Мене не покидає відчуття, що якби Женя продовжив грати в Іспанії, то зробив би значний стрибок в своєму розвитку. Зрештою, це гравець, який володіє відмінним набором футбольних якостей. Одного разу навіть запропонував Барселоні звернути увагу на Коноплянку. Можна сказати, що тоді він був на порядку денному клубу зі столиці Каталонії", – цитує Гратакоса sportarena.

Суперник України – унікальний кілер Європи: шокував Баварію, вимагав трансфер алкоголем, публічно зневажив тренера