Коноплянка выбрал свой любимый коллектив из бывших команд – там украинец завоевал свой самый важный трофей

Вингер Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка вспомнил свой сорванный трансфер в Ливерпуль.

"Мой потенциальный переход в Ливерпуль? А какой смысл сейчас жалеть? Уже ничего не вернешь. Если бы это было вчера, тогда да, я бы еще вспоминал и пустил слезу. Но когда прошло столько времени – я не вижу смысла.

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Тем более я прошел удачный этап с Севильей, выиграв Лигу Европы. Это невероятные эмоции. А коллектив какой там был – я бы вернулся уже завтра. Пусть меня депортируют туда, потому что это непередаваемые ощущения.

В Шахтере, Шальке, во всех моих командах были хорошие коллективы, поэтому жалеть я не стану. Все запоминают только неудачи – первый и третий мои сезоны в Шальке. Но все забыли, как мы стали вторыми во втором моем сезоне", – рассказал Коноплянка для программы Великий футбол.

Напомним, в своей карьере Коно успел поиграть за Днепр, Севилью, Шальке и Шахтер. Именно во время выступлений за днепровский клуб Евгением интересовался Ливерпуль.

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