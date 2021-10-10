Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг стане головною трансферною ціллю Барселони, якщо нападник каталонців Усман Дембеле відмовиться продовжувати співпрацю з "блаугранас", повідомляє Diario Sport.

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Французу запропонували контракт до 2025-го, а його чинна угода завершується вже влітку. Барса не планує відпускати Усмана безкоштовно, а Стерлінг має його замінити за планом каталонців.

Представники іспанського гранда вже контактували з Ман Сіті щодо Рахіма. Transfermarkt оцінює англійця у 90 млн євро.

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