Каталонская Барселона положила конец спекуляциям о причинах отсутствия Лионеля Месси в матче против Эйбара.

Все игроки Барселоны имели 4 дня выходных, но сегодня уже возобновили тренировки. Месси начнет работу позже партнеров и пропустит поединок против Эйбара, который состоится 29 декабря и подытожит 2020 год для "блаугранас".

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Ранее в СМИ появлялись разные версии. Сообщалось, что аргентинцу позволили отпраздновать Рождество на родине, поэтому он должен отбыть изоляцию. Другая версия предполагала разрешение Рональда Кумана, который предоставил своей звезде дополнительный отдых.

На самом деле все оказалось куда печальнее. Месси не сможет сыграть с Эйбаром из-за травмы. Лео продолжает залечивать травму правой лодыжки и вернется в игру уже после упомянутого матча Ла Лиги, сообщает официальный сайт Барселоны.

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