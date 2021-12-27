Сантос возразил рекорд Месси – у Пеле "украли" сотни голов грандам мирового футбола
Сантос по-своему посчитал голы Пеле, который якобы уступил Месси по рекордному количеству точных ударов за один клуб.
"Рыбы" на своем официальном сайте заверили, что Король футбола в их составе забил не 643 мяча, а 1029.
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Исследователи статистики "лишили" Пеле невероятного количества голов признанным грандам Латинской Америки (Бока Хуниорс, Расинг, Коло Коло, Универсидад де Чили, Америка) и Европы (Реал, Наполи, Ювентус, Бенфика, Андерлехт). Легендарный бразилец четыре раза огорчал Барселону, но даже эти мячи не учли. Сантос настаивает, что в актив Пеле следует заносить голы в товарищеских матчах, которые проводились по официальным правилам и с разрешения ФИФА.
Напомним, Лионель Месси отличился 644 мячами, что является рекордом в составе одного клуба.
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