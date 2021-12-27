Усі гравці Барселони мали 4 дні вихідних, але сьогодні вже відновили тренування. Мессі розпочне роботу пізніше за партнерів і пропустить поєдинок проти Ейбара, який відбудеться 29 грудня та підсумує 2020 рік для "блаугранас".

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Щодо цього у ЗМІ з'являлися різні версії. Повідомлялося, що аргентинцю дозволили відсвяткувати Різдво на батьківщині, тому він повинен відбути ізоляцію. Інша версія передбачала дозвіл Рональда Кумана, який надав своїй зірці додатковий відпочинок.

Насправді все виявилося куди сумніше. Мессі не зможе зіграти з Ейбаром через травму. Лео продовжує заліковувати травму правої гомілки і повернеться у гру вже після згаданого матчу Ла Ліги, повідомляє офіційний сайт Барселони.

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