Барселона і Айнтрахт. Раніше уявити ці клуби в одному турнірі можна було хіба що в FIFA чи PES, однак ми живемо в епоху постмодерну – і в ній Барса приїжджає у Франкфурт, аби зустрітись з Айнтрахтом у першій битві за чвертьфінал Ліги Європи. Німецькі фанати привітали каталонців гучними співами та пірошоу під готелем серед ночі, але гості повинні були помститись на полі. Принаймні, саме цього всі й очікували.

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Олівер Гласнер пообіцяв місцевим фанатам, що "орли" будуть намагатись працювати агресивно, адже на глуху оборону протягом всього матчу у команди не вистачить сил. Австрійський коуч не збрехав – Айнтрахт одразу зі стартовим свистком пішов уперед, ледь не поплатившись за сміливість вже на 3-й хвилині. Вивести "блаугранас" уперед міг Торрес, який з лінії півкола бахнув під поперечку, змусивши Траппа виконувати сейв.

Франкфуртці огризнулись прострілом Костіча – два нападника "орлів" пропустили м'яч під удар Кнауффу, однак його встигли заблокувати. Ще за дві хвилини Ліндстрьом увірвався на правий край штрафного й прострілив на Соу, якому треба було пробити в практично порожні ворота. Джібріль не влучив! В наступній же атаці черговий прорив Костіча завершився прострілом з-під Араухо та новим пропуском м'яча на третього – цього разу Барсу врятував підкат Гаві.

Айнтрахт дійсно притискав Барселону. Тим не менш, ближче до середини першого тайму гості вирівняли хід гри, а на 17-й хвилині Обамеянг міг навіть і гол забити – він уникнув офсайду, отримав проникний пас на правий край штрафного й вистрілив у ближній кут. Трапп парирував. Можливо, далі все було б тільки краще, але на 23-й хвилині Барса залишилась без Піке. Жерар отримав пошкодження, а замість нього вийшов Лангле.

Друга половина першого тайму була рівною, але Айнтрахт явно переважав у динаміці. Це могло вилитись у гол на 28-й хвилині, коли Костіч зіграв на добиванні після прострілу Кнауффа – тер Штеген парирував. На 38-й же господарі заробили пенальті за фол Бускетса проти Борре, але арбітр після перегляду відеоповтору скасував своє рішення.

Respira el Barça gracias al VAR. Corrigió la tecnología al árbitro, que pitó penalti en esta acción. Estaba tranquilísimo Busquets, ya que había tocado balón. pic.twitter.com/AGuTCxOzvA — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 7, 2022

Барса теж мала гольовий момент. На 31-й хвилині Бускетс виконав класне закидання під ривок Альбі, Жорді виконав простріл вздовж воротарського, а Педрі пішов на замикання – втім, хавбек розминувся з м'ячем. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Другий тайм стартував без кадрових перестановок, а от хід зустрічі змінився. Айнтрахт пішов уперед і ледь не заробив пенальті одразу після відновлення гри, а на 48-й хвилині "орли" відкрили рахунок. І як! Гарсія вибив подачу Костіча за межі карного майданчика, а Кнауфф, підхопивши сферу, вистрілив у праву дев'ятку – без шансів для тер Штегена! 1:0.

Рівно за хвилину Айнтрахт повинен був подвоювати перевагу. І знову у німців пройшов простріл Костіча, який ніхто не зміг вибити – Ліндстрем же опинився на замиканні, потужно пробивши у протихід тер Штегену. На щастя для "блаугранас", м'яч пролетів над поперечкою. На 56-й же хвилині господарі розкатали ефектну атаку з пасом п'яткою на хід – Борре прорвався правим флангом, три футболісти Айнтрахта втекли від захисників, але подальша передача на дальню стійку виявилась невдалою.

Барселона виглядала жахливо, огризнувшись лишень неточним ударом Торреса з лівого краю штрафного повз ближній кут. Цей епізод стався на 62-й хвилині. Розгніваний Хаві одразу ж зняв з гри Гаві та Траоре, випустивши Дембеле та Френкі де Йонга – і вже на 65-й його заміни спрацювали! Дембеле отримав діагональ, протягнув м'яч правим флангом і віддав пас де Йонгу, а Френкі, обігравшись у стіночку з Торресом, вирізав йому передачу під удар метрів з восьми. Ферран не схибив – 1:1!

Айнтрахт в останні 25 хвилин почав просідати фізично. Заміни особливо не допомагали, а Тута на 78-й хвилині ще й залишив свою команду в меншості. Барселона перехопила ініціативу в зустрічі й розкатала ряд дуже хороших атак – втім, явної переваги над німцями гості не мали. "Орли" тримались на рівних, а Трапп у гру практично не вступав. Гол Феррана, по суті, став останнім гострим епізодом у зустрічі.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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