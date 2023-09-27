Барселона на выходных провела перестрелку с Сельтой, потревожив своих фанов. Команда-то победила, но чемпионам пришлось отыгрываться с 0:2. Правда, там играл ослабленный резервистами состав – в выездном же поединке против Мальорки Хави решил выставить лайн-ап, близкий к основному.

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Балеарцы до этой встречи выиграли всего один матч, поэтому все ожидали успеха "блаугранас". Впрочем, уже на 8-й минуте гостям пришлось отыгрываться. Ромеу задумался и не принял пас от тер Штегена, а мяч перехватил Санчес – он прошел на левый фланг и подал. Сферу вынесли на него же, после чего Антонио выполнил скидку головой на Мурики – а Ведат пробил почти с линии вратарской. 1:0!

Стоит отметить, что на стадионе Иберостар был очень тяжелый газон. На нем удобно бороться, а не играть в футбол. Именно в борьбе и прошла большая часть первого тайма – реально опасных моментов не возникало. Только на 40-й минуте каталонцы смогли организовать что-то острое, организовав выход один на один для Торреса, но Ферран свой шанс запорол.

Впрочем, еще через минуту Барселона таки сравняла счет. Героем стал Рафинья, который подхватил мяч перед полукругом и неожиданно хряпнул под дальнюю штангу – 1:1! Сразу после этого Рафинья мог и дубль оформить, получив передачу от Гави и вырвавшись на рандеву с Райковичем, однако переиграть голкипера вингеру не удалось.

На 45+1-й минуте Рафинья прорвался на правый край штрафной и выкатил пас на Фелиша, а тот метров с 15-ти стрелял в левый нижний. Райкович парировал! А дальше произошло наказание за расточительство.

На 45+3-й минуте Райкович вынес мяч на Мурики, тот сбросил его в зону между центрбеками, а Пратс прошел между ними и прошил тер Штегена. 2:1 Перед свистком на перерыв Мурики мог забивать и сам, замыкая навес с углового с отскоком от газона – тер Штеген выручил.

Счет был рабочим, однако в начале второго тайма у Барселоны ничего не получалось. Был только один острый эпизод – на 55-й минуте Жоау Фелиш пробивал с линии штрафной в правый нижний угол. Райкович уже не двигался, но сфера закрутилась в штангу.

На 65-й же Ямал ворвался на правый край штрафной и упал после подката от Копете. Арбитр назначил пенальти, однако после длительного просмотра видеоповтора это решение отменили. И справедливо – Ламин откровенно рисовал падение. Контакта не было.

Впрочем, на 75-й минуте счет таки сравнялся. Ямал отдал проникающий пас в штрафную на Рафинью, тот выполнил прострел в направлении Левандовски, а Роберт сознательно пропустил мяч под удар Фермину Лопесу – 2:2! Казалось, что теперь Мальорку точно добьют.

Не все произошло, как думалось. Развить успех каталонцы не смогли, а на 81-й минуте Ларин еще и мог восстановить преимущество Мальорки. Кайл оторвался от Кунде, влетел на левый край штрафной и пробил в дальний угол, однако тер Штеген справился с этим ударом. А на 7-й компенсированной он же врывался на правый край, попав во внешнюю сторону сетки!

В актив Барсы за этот период можно занести разве что контратаку 3-в-2, однако "блаугранас" ее запороли. В итоге, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Сенсация на "Иберостар"!

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