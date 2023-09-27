Барселона на вихідних провела перестрілку з Сельтою, потривоживши своїх фанів. Команда-то перемогла, але чемпіонам довелося відігруватись з 0:2. Щоправда, там грав ослаблений резервістами склад – у виїзному ж поєдинку проти Мальорки Хаві вирішив виставити лайн-ап, близький до основного.

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Балеарці до цієї зустрічі виграли всього один матч, тож всі очікували на успіх "блаугранас". Втім, вже на 8-й хвилині гостям довелося відігруватись. Ромеу задумався й не прийняв пас від тер Штегена, а м'яч перехопив Санчес – він пройшов на лівий фланг і подав. Сферу винесли на нього ж, після чтого Антоніо виконав скидку головою на Мурікі – а Ведат пробив майже з лінії воротарського. 1:0!

Варто відзначити, що на стадіоні Іберостар був дуже важкий газон. На ньому зручно боротись, а не грати в футбол. Саме в боротьбі й пройшла більша частина першого тайму – реально небезпечних моментів не виникало. Аж на 40-й хвилині каталонці змогли організувати щось гостре, організувавши вихід віч-на-віч для Торреса, але Ферран свій шанс запоров.

Втім, ще за хвилину Барселона таки зрівняла рахунок. Героєм став Рафінья, який підхопив м'яч перед півколом і несподівано хряпнув під дальню стійку – 1:1! Одразу після цього Рафінья міг і дубль оформити, отримавши передачу від Гаві й вирвавшись на рандеву з Райковічем, однак переграти голкіпера вінгеру не вдалося.

На 45+1-й хвилині Рафінья прорвався на правий край штрафного та викотив пас на Феліша, а той метрів з 15-ти стріляв у лівий нижній. Райковіч парирував! А далі сталося покарання за марнотратство.

На 45+3-й хвилині Райковіч виніс м'яч на Мурікі, той скинув його у зону між центрбеками, а Пратс пройшов поміж них та прошив тер Штегена. 2:1! Перед свистком на перерву Мурікі міг забивати і сам, замикаючи навіс з кутового з відскоком від газону – тер Штеген виручив.

Рахунок був робочим, однак на початку другого тайму у Барселони нічого не вдавалося. Був лишень один гострий епізод – на 55-й хвилині Жоау Феліш пробивав з лінії штрафного у правий нижній кут. Райковіч вже не рухався, але сфера закрутилася в стійку.

На 65-й же Ямал увірвався на правий край карного майданчика й впав після підкату від Копете. Арбітр призначив пенальті, однак після тривалого перегляду відеоповтору це рішення скасували. І справедливо – Ламін відверто малював падіння. Контакту не було.

Втім, на 75-й хвилині рахунок таки зрівнявся. Ямал віддав проникний пас у штрафний на Рафінью, той виконав простріл в напрямі Лєвандовскі, а Роберт свідомо пропустив м'яч під удар Ферміну Лопесу – 2:2! Здавалося, що тепер Мальорку точно доб'ють.

Не все сталося, як гадалося. Розвинути успіх каталонці не змогли, а на 81-й хвилині Ларін ще й міг відновити перевагу Мальорки. Кайл відірвався від Кунде, влетів на лівий край карного майданчика та пробив у дальній кут, однак тер Штеген впорався з цим ударом. А на 7-й компенсованій він же вривався на правий край, поціливши у зовнішній бік сітки!

В актив Барси за цей період можна занести хіба що контратаку 3-в-2, однак "блаугранас" її запороли. У підсумку, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Сенсація на "Іберостар"!

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