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Барселона намагалася придбати 17-річного форварда Зальцбурга – австрійці відхилили спокусливу пропозицію

22:02 330 Читать на русском
Барселона намагалася придбати 17-річного форварда Зальцбурга – австрійці відхилили спокусливу пропозицію
Карім Адейємі / Goal.com

Іспанська Барселона проявляє серйозний інтерес до форварда Зальцбурга Каріма Адеємі.

Каталонський гранд зробив спробу домовитися про перехід 17-річного футболіста, надіславши пропозицію в австрійський клуб у розмірі 15 мільйонів євро, інформує Transfermarkt. Керівництво Зальцбурга відмовилося продавати юного нападника.

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До гравця юніорської збірної Німеччини, який зараз на правах оренди захищає кольори Ліферінга, також проявляють інтерес Ліверпуль та Арсенал.

Зазначимо, що Адейємі забив 5 голів у 10 матчах в другій за рангом лізі Австрії.

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