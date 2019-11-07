Барселона намагалася придбати 17-річного форварда Зальцбурга – австрійці відхилили спокусливу пропозицію

Іспанська Барселона проявляє серйозний інтерес до форварда Зальцбурга Каріма Адеємі.

Каталонський гранд зробив спробу домовитися про перехід 17-річного футболіста, надіславши пропозицію в австрійський клуб у розмірі 15 мільйонів євро, інформує Transfermarkt. Керівництво Зальцбурга відмовилося продавати юного нападника.

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До гравця юніорської збірної Німеччини, який зараз на правах оренди захищає кольори Ліферінга, також проявляють інтерес Ліверпуль та Арсенал.

Зазначимо, що Адейємі забив 5 голів у 10 матчах в другій за рангом лізі Австрії.

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