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Барселона нашла замену Умтити в составе финалиста Кубка Либертадорес

17:06 72 Читати українською
Барселона нашла замену Умтити в составе финалиста Кубка Либертадорес
Родриго Кайо / ФК Фламенго

Защитник Фламенго Родриго Кайо попал в сферу интересов Барселоны. Его трансфер оценивается в 30 млн евро.

Барселона в зимнее трансферное окно попытается подписать центрального защитника Фламенго Родриго Кайо. 26-летний бразилец рассматривается как потенциальная замена Самуэлю Умтити, у которого уже длительное время наблюдаются проблемы со здоровьем, сообщает Marca.

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Интересно, что в прошлом году каталонцы уже размышляли над приобретением Кайо, но тогда из-за нехватки средств предпочли аренду Джейсона Мурильо из Валенсии. К слову, год тому назад бразилец был близок к переходу в ту же Валенсию за 12 млн евро, но провалил медосмотр.

Заметим, что Кайо помог Фламенго дойти до финала Копа Либертадорес, в котором соперником бразильцев будет Ривер Плейт. Контракт защитника, который может сыграть и в опорной зоне, действует до конца 2023 года, а сумма сделки оценивается в 30 млн евро.

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