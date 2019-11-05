Барселона не смогла переиграть Славию в равном матче на Камп Ноу

Испанская Барселона не сумела переиграть пражскую Славию в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Обе команды со старта показали, что не собираются отсиживаться в обороне. "Блаугранас" попытались сразу взять мяч под контроль. Но уже на 5-й минуте Шевчик прорвался по правому флангу, опасно прострелил и лишь отчаянный прыжок тер Штегена спас хозяев от пропущенного мяча после рикошета от Лангле.

Барселона – Славия Прага: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Барса ответила моментом Семеду. Португалец получил разрезной пас, выскочил один на один с Коларжем и бил под штангу, но чешский кипер отбил мяч ногой! После этого каталонцы взяли небольшую паузу, пока за дело не взялся Месси. Сначала Лео пробил в ближний угол со штрафного – вратарь Славии парировал удар кулаками. А через минуту аргентинец попытался поймать Коларжа, закрутив мяч в ворота с углового. Зато после удара Месси в одно касание после подачи Альбы мяч оказался на трибунах.

Пражане ответили опасной атакой левым флангом, которую завершал Станчу. Однако его мощный удар в дальнюю девятку очень некстати остановил одноклубник Масопуст. А на 33-й минуте тот же Станчу неплохо закрутил со штрафного в правый угол, но мяч прошел рядом со штангой. Наказывать гостей за такую ​​самоуверенность на Камп Ноу 2 минуты спустя должен был Месси. Лидер Барсы получил пас от Видаля в свободной зоне на правом фланге, хрестоматийно сместился в центр и бил метров с 22-х. Но, к счастью Славии, мяч попал в крестовину.

Этот момент "зажег" каталонцев. Подопечные Эрнесто Вальверде начали загружать работой оборону Славии и создавать момент за моментом, чтобы открыть счет еще до перерыва. В частности, забивать могли Дембеле, Месси и Пике. Однако, каждый раз на пути игроков Барселоны становился Ондржей Коларж. А в добавленное арбитром время забили пражане: Боржил со второй попытки переиграл тер Штегена после шикарной комбинации Славии, но лайнсмен поднял флажок – откровенный офсайд.

Вторая половина игры прошла по схожему сценарию. Барселона пыталась контролировать мяч, а Славия постоянно пыталась отвечать контрвыпадами. На старте тайма 2 возможности забить имел Месси. Звездный аргентинец сначала неплохо приложился со штрафного (над перекладиной), а на 55-й минуте мог добить мяч после полумомента Дембеле, но Кудела вовремя выбил мяч из-под ног Лео.

А 5 минут спустя свой незасчитанный гол получила и Барса. Месси убежал на свидание с Коларжем и выкатил под удар абсолютно свободному Видалю. Чилиец без проблем отправил мяч в сетку, но в этот момент боковой арбитр вновь зафиксировал офсайд. Телевизионный повтор не позволил однозначно согласиться с судейской бригадой, но послушав советы VAR, Майкл Оливер своего решения не поменял.

Этот эпизод разбудил пражан. Славия огрызнулась рядом продуманных контратак. Так в середине тайма чехи в течение двух минут дважды врывались на правый угол штрафной, однако выжать максимум из таких возможностей гости не смогли. Постепенно Славия зацементировала центр, переходя в обороне к схеме с пятью защитниками. Барсе лишь изредка удавалось "растянуть" эти редуты и высвободить зоны для рывков своих вингеров, но даже довести дело до удара удавалось не всегда.

Самый реальный момент забить каталонцы не реализовали на 77-й минуте. Фати убежал по левому флангу в контратаку и выверенной передачей нашел Месси в районе линии вратарской, однако удар последнего в одно касание снова парировал невероятный Коларж! Завершался же матч под аккомпанемент, как оказалось, безрезультативной беготни двух команд по всему полю. И Барселона, и Славия искренне хотели победить, однако довести хотя бы одну атаку до логического завершения не смогли.

Как следствие, каталонцы потеряли возможность досрочно обеспечить выход в плей-офф ЛЧ. Теперь дортмундская Боруссия и миланский Интер получили шанс сократить отрыв от Барсы до одного очка.