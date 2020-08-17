Барселона провела встречу директоров – решилась судьба Сетьена и президентского кресла каталонцев

В Испании завершилось собрание совета директоров Барселоны, которое продолжалось около 5-ти часов, сообщает Mundo Deportivo.

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На заседании боссы каталонского гранда приняли решение об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера Барсы. Также было согласована дата очередных выборов президента клуба. Напомним, действующий глава клуба Хосеп Бартомеу не будет участвовать в выборах, поскольку возглавляет свой пост уже две каденции подряд.

Об официальных решениях клуб объявит в ближайшее время.

Напомним, Барса завершила сезон позорным поражением в четвертьфинале ЛЧ против Баварии (2:8), что развеяло все сомнения о предстоящей смене тренера. Наиболее вероятным кандидатом СМИ называют наставника сборной Нидерландов Рональда Кумана.

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