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Барселона провела встречу директоров – решилась судьба Сетьена и президентского кресла каталонцев

19:15 - Читати українською
Барселона провела встречу директоров – решилась судьба Сетьена и президентского кресла каталонцев
Бартомеу, Абидаль, Сетьен / Фото ФК Барселона

Руководство "блаугранас" приняло несколько важных решений относительно будущего клуба.

В Испании завершилось собрание совета директоров Барселоны, которое продолжалось около 5-ти часов, сообщает Mundo Deportivo.

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На заседании боссы каталонского гранда приняли решение об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера Барсы. Также было согласована дата очередных выборов президента клуба. Напомним, действующий глава клуба Хосеп Бартомеу не будет участвовать в выборах, поскольку возглавляет свой пост уже две каденции подряд.

Об официальных решениях клуб объявит в ближайшее время.

Напомним, Барса завершила сезон позорным поражением в четвертьфинале ЛЧ против Баварии (2:8), что развеяло все сомнения о предстоящей смене тренера. Наиболее вероятным кандидатом СМИ называют наставника сборной Нидерландов Рональда Кумана.

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Теги
Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу Рональд Рональд Куман Кике Кике Сетьен Эрик Эрик Абидаль
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