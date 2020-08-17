Барселона уже на этой неделе оставит соперника сборной Украины без главного тренера

Рональд Куман покинет пост главного тренера сборной Нидерландов и возглавит Барселону, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Барселона близка к назначению Кумана – тренер уже прибыл в Испанию

Отмечается, что об изменениях будет официально объявлено на этой неделе. Эту информацию косвенно подтверждает тот факт, что Куман сегодня, 17 августа, прибыл в аэропорт Барселоны. Сейчас Рональд возглавляет сборную Нидерландов – соперника Украины на Евро-2021.

Добавим, что Барселона пока не объявила об увольнении Кике Сетьена. Ожидается, что об увольнении 61-летнего специалиста объявят сегодня, 17 августа. Испанец возглавил Барселону только в январе, сменив на посту главного тренера Эрнесто Вальверде.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім