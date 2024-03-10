Реал и Барселона узнали, когда точно состоится третье Эль-Класико в этом сезоне.

Поединок 2-го круга Ла Лиги между Реалом и Барселоной, который состоится на Сантьяго Бернабеу, запланирован на 21 апреля, начало в 21:00.

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Матч может определить судьбу чемпионства в Испании. Сейчас Реал возглавляет Ла Лигу (66 очков после 27 туров), а Барселона на третьей строчке (61 балл за 28 туров).

Добавим, что в обоих предыдущих матчах этого сезона победу непременно одерживал Реал: победа (1:2) в чемпионате и (4:1) в финале Суперкубка Испании.

Барселона обошла Жирону и поднялась на вторую позицию, переиграв Мальорку благодаря голу 16-летнего вундеркинда