Рональд Куман рискует оставить Барселону без своей помощи перед ключевым матчем против Атлетико.

Апелляционный комитет Ла Лиги отклонил обращение Барселоны о наказании своего главного тренера по мотивам матча против Гранады (1:2), сообщает Marca.

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Рональда Кумана отстранили на две игры (один поединок нидерландец уже пропустил) за оскорбление арбитра. Каталонцы готовят повторную апелляцию уже в Спортивный административный суд. Если и это обращение не удовлетворят, то Куман пропустит встречу 35-го тура Ла Лиги против Атлетико.

После 34-х туров "блаугранас" расположились на 3-й строчке, отставая от лидера Атлетико на два очка.

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