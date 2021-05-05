Рональд Куман ризикує залишити Барселону без своєї допомоги перед ключовим матчем проти Атлетіко.

Апеляційний комітет Ла Ліги відхилив звернення Барселони щодо покарання свого головного тренера за мотивами матчу проти Гранади (1:2), повідомляє Marca.

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Рональда Кумана відсторонили на дві гри (один поєдинок нідерландець вже пропустив) за образу арбітра. Каталонці готують повторну апеляцію вже у Спортивний адміністративний суд. Якщо і це звернення не задовільнять, то Куман пропустить зустріч 35-го туру Ла Ліги проти Атлетіко.

Після 34-х турів "блаугранас" розташувались на 3-й сходинці, відстаючи від лідера Атлетіко на два очки.

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