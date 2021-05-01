"Это правда, что мы были очень разочарованы после Гранады, потому что это была прекрасная возможность добраться до вершины, но сейчас нет времени скучать, потому что мы боремся с тремя лучшими командами. Мы хорошо подготовлены к завтрашней игре.

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Мы собираемся подавать апелляцию на мою дисквалификацию, потому что я считаю, что это слишком жесткое наказание за подобные действия. Если вы действительно оскорбляете, они дают вам 20 игр дисквалификации.

Завтра я не смогу быть на скамейке запасных, но у нас есть техперсонал, и мы преодолеем это испытание. Как тренер я всегда несу ответственность за настрой команды, за изменении во время игры... Это прекрасная возможность, если мы выиграем последние пять игр, мы станем чемпионами", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

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