Теперь в послесезонных отчетах каталонцев будут учитываться и те матчи, которые футболист пропустил из-за травм Marca.

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В большинстве контрактов Барселоны было предусмотрено, что для получения премиальных игроки должны провести более 50% матчей турнира. Если футболист травмировался, то часть матчей "списывалась", а считались только те, когда он был здоров и доступен. К примеру, этой "лазейкой" часто пользовались Умтити и Дембеле, которые могли пропустить значительную часть сезона, но получить премиальные в полном объеме (доходило до 2 млн евро). Барселона уже уточнила этот пункт в новом контракте вингера и посоветовала всей команде беречь себя ради финансовых вознаграждений.

Добавим, что команда Хави в начале сезона действительно избегает большого количества травм. Барса после 5 туров идет без поражений в чемпионате, а в Лиге чемпионов имеет разгром Виктории (5:1) и неудачу с Баварией (0:2).

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