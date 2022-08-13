Каталонцы договорились с 20-летним центральным полузащитником о продлении контракта до лета 2026 года, сообщает пресс-служба клуба . Сразу Нико отправили в аренду в Валенсию на один сезон.

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Молодой испанец уже занимается под руководством Дженнаро Гаттузо. Он даже успел принять участие в открытой тренировке перед 10 тысячами болельщиков "летучих мышей" на Месталье, домашнем стадионе клуба.

Нико перебрался в Барселону в 11 лет из города Ла-Корунья, после чего прошел все юношеские категории "блаугранас". Талант дебютировал за первую команду в прошлом году против Реал Сосьедада, а всего же наиграл 36 поединков за каталонцев (2 гола и 2 ассиста).

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