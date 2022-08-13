Каталонці домовились з 20-річним центральним півзахисником про продовження контракту до літа 2026 року, інформує пресслужба клубу. Одразу ж Ніко відправили в оренду у Валенсію на один сезон.

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Молодий іспанець вже займається під керівництвом Дженнаро Гаттузо. Він навіть встиг взяти участь у відкритому тренуванні перед 10 тисячами вболівальників "кажанів" на Местальї, домашньому стадіоні клубу.

До слова, Ніко перебрався у Барселону в 11 років із міста Ла-Корунья, після чого пройшов усі юнацькі категорії "блаугранас". Талант дебютував за першу команду торік проти Реал Сосьєдада, а загалом же награв 36 поєдинків за каталонців (2 голи і 2 асисти).

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