Продолжительная бюрократическая волокита "блаугранас" осталась позади. В матче первого тура против Райо Вальекано Хави может рассчитывать на ряд новых футболистов.

Роберт Левандовски, Рафинья, Франк Кессье и Андреас Кристенсен официально зарегистрированы Ла Лигой в статусе футболистов Барсы. Соответственно, все четверо могут сыграть против Райо Вальекано в первом туре чемпионата Испании 2022/23, сообщает Marca.

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То же касается и Усмана Дембеле с Серхи Роберто – их новые контракты с клубом тоже зарегистрированы. Единственным новичком "сине-гранатовых", который вынужден еще подождать, оказался защитник Жюль Кунде. В субботу он не сыграет.

В ближайшие дни Жоан Лапорта должен объявить зарплаты игроков Барселоны. Чтобы зарегистрировать Кунде, кто-то из футболистов должен уйти, ведь клубу нужно снизить зарплатный фонд. Среди кандидатов "на выход" называют имена де Йонга, Обамеянга, Умтити, Деста и Брейтуэйта.

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