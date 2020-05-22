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Барселона приняла окончательное решение о будущем Гризманна

22 мая 22:49 120 Читати українською
Барселона приняла окончательное решение о будущем Гризманна
Антуан Гризманн / фото: Барселона

Нападающий Барселоны и сборной Франции Антуан Гризманн получит еще один шанс проявить себя на Камп Ноу.

Барселона решила, что 29-летний француз точно не покинет команду во время летнего трансферного окна, утверждает Mundo Deportivo.

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Ранее сообщалось, что в услугах Гризманна заинтересованы Интер, ПСЖ и ряд клубов АПЛ, а сама Барселона готова рассматривать варианты по трансферу или обмену чемпиона мира. Однако боссы каталонцев хотят дать шанс французу доказать свое мастерство в следующем сезоне.

Добавим, что Гризманн забил 14 голов в нынешнем сезоне, хотя и не демонстрировал лучшую форму. Прошлым летом его трансфер из мадридского Атлетико обошелся каталонцам в 120 млн евро.

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Испания Барселона Барселона Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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