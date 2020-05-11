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Барселона получила проблемы с трансферами – четыре звезды блокируют большие сделки

22:13 18 Читати українською
Барселона получила проблемы с трансферами – четыре звезды блокируют большие сделки
Антуан Гризманн / фото: Барселона

Из кризиса, вызванного коронавирусом, Барселона не имеет возможности платить огромные суммы за игроков.

Барселона не отказывается от идеи подписать летом Лаутаро Мартинеса, Миралема Пьянича и Неймара. Однако каталонцы хочут покрыть часть этих трансферов, включив в соглашения своих игроков, сообщает Marca.

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По информации издания, на Камп Ноу больше не заинтересованы в услугах Антуана Гризманна, Артура, Ивана Ракитича и Самюэля Умтити. "Сине-гранатовые" предпочитают заработать на продаже этих исполнителей или же непосредственно использовать их при возможных обменах. Однако, все они не хотят покидать Барселону.

Добавим, что Интер якобы готов обменять Гризманна на Мартинеса, а Ювентус – Артура на Пьянича. Кроме того, на Умтити и Ракитича претендует ряд европейских клубов.

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