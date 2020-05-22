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Барселона ухвалила остаточне рішення щодо майбутнього Грізманна

22 травня 22:49 516 Читать на русском
Барселона ухвалила остаточне рішення щодо майбутнього Грізманна
Антуан Грізманн / фото: ФК Барселона

Нападник Барселони та збірної Франції Антуан Грізманн отримає ще один шанс проявити себе на Камп Ноу.

Барселона вирішила, що 29-річний француз точно не покине команду під час літнього трансферного вікна, стверджує Mundo Deportivo.

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Раніше повідомлялося, що в послугах Грізманна зацікавлені Інтер, ПСЖ та низка клубів АПЛ, а сама Барселона готова розглядати варіанти щодо трансферу або обміну чемпіона світу. Однак боси каталонців хочуть дати шанс французу довести свою майстерність у наступному сезоні.

Додамо, що Грізманн забив 14 голів у нинішньому сезоні, хоча й не демонстрував найкращої форми. Минулого літа його трансфер з мадридського Атлетіко обійшовся каталонцям у 120 млн євро.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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