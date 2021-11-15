Барселона стремится арендовать Карима Адейеми во время зимнего трансферного окна с обязательным правом выкупа летом, сообщает журналист Шай Лугаси в Twitter.

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Каталонцы клуба уже трижды встречались с представителями Зальцбурга и положительно оценивают ход переговоров. Transfermarkt оценивает 19-летнего немца в 20 млн евро.

Три гола Адейеми в текущем розыгрыше Лиги чемпионов позволяют Зальцбургу уверенно лидировать в группе G. В нынешнем сезоне молодой талант провел 18 матчей, где забил 14 мячей.

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