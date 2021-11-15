Барселона прагне орендувати Каріма Адейємі під час зимового трансферного вікна з обов'язковим правом викупу влітку, повідомляє журналіст Шай Лугасі у Twitter.

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Каталонці клубу вже тричі зустрічались із представниками Зальцбурга та позитивно оцінюють хід перемовин. Transfermarkt оцінює 19-річного німця у 20 млн євро.

Три голи Адейємі у поточному розіграші Ліги чемпіонів дозволяють Зальцбургу впевнено лідирувати у групі G. Загалом у нинішньому сезоні молодий талант провів 18 матчів, де забив 14 м'ячів.

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