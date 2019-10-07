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Революционный "Ренессанс" – сборная Италии презентовала сенсационный комплект формы

17:58 126 Читати українською
Революционный "Ренессанс" – сборная Италии презентовала сенсационный комплект формы
Сборная Италии / Reuters

Итальянская национальная команда презентовала новый вариант экипировки в несвойственных для себя красках.

 

Видеопрезентация нового комплекта появилась в официальном твиттере сборной.

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Коллекция получила название "Ренессанс", поскольку уходит корнями в графику эпохи Возрождения и должна обеспечить новизну на поле и за его пределами. Немецкий производитель Puma в своем проекте вдохновился формой "Скуадры Адзурры" начала 50-х.

В частности, в товарищеском матче в 1954-м итальянцы одолели сборную Аргентины (2:0) в зеленых футболках. Именно этот цвет является основным в новом варианте экипировки – только воротнички и полосы на рукавах будут темно-синими.

Именно в этой форме сборная Италии сыграет матч отбора к Евро-2020 против Греции. Поединок состоится в субботу, 12 октября, на римском Стадио Олимпико.

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Евро-2020 Италия Италия Италия Футбольная форма Италия - Греция
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