Революционный "Ренессанс" – сборная Италии презентовала сенсационный комплект формы

Итальянская национальная команда презентовала новый вариант экипировки в несвойственных для себя красках.

Видеопрезентация нового комплекта появилась в официальном твиттере сборной.

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Коллекция получила название "Ренессанс", поскольку уходит корнями в графику эпохи Возрождения и должна обеспечить новизну на поле и за его пределами. Немецкий производитель Puma в своем проекте вдохновился формой "Скуадры Адзурры" начала 50-х.

В частности, в товарищеском матче в 1954-м итальянцы одолели сборную Аргентины (2:0) в зеленых футболках. Именно этот цвет является основным в новом варианте экипировки – только воротнички и полосы на рукавах будут темно-синими.

Именно в этой форме сборная Италии сыграет матч отбора к Евро-2020 против Греции. Поединок состоится в субботу, 12 октября, на римском Стадио Олимпико.

Italy launch their new 'Renaissance' kit to be worn this week against Greece pic.twitter.com/GrhuimGJtK — B/R Football (@brfootball) October 7, 2019