Революционный "Ренессанс" – сборная Италии презентовала сенсационный комплект формы

Итальянская национальная команда презентовала новый вариант экипировки в несвойственных для себя красках.
Видеопрезентация нового комплекта появилась в официальном твиттере сборной.
Ювентус презентовал необычную форму с яркими элементами на футболке
Коллекция получила название "Ренессанс", поскольку уходит корнями в графику эпохи Возрождения и должна обеспечить новизну на поле и за его пределами. Немецкий производитель Puma в своем проекте вдохновился формой "Скуадры Адзурры" начала 50-х.
В частности, в товарищеском матче в 1954-м итальянцы одолели сборную Аргентины (2:0) в зеленых футболках. Именно этот цвет является основным в новом варианте экипировки – только воротнички и полосы на рукавах будут темно-синими.
Именно в этой форме сборная Италии сыграет матч отбора к Евро-2020 против Греции. Поединок состоится в субботу, 12 октября, на римском Стадио Олимпико.