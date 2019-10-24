toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЕТЬЄН - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Барселона презентувала комплект революційної форми, яку використовуватиме лише на важливі поєдинки

20:25 759 Читать на русском
Барселона презентувала комплект революційної форми, яку використовуватиме лише на важливі поєдинки
Антуан Грізманн / Фото ФК Барселона

В таборі Барселони вирішили вдатись до сміливих експериментів щодо нового екіпірування.

Барселона у співпраці з брендом спортивного одягу Nike розробила новий комплект форми, повідомляє Footyheadlines.

Революційний "Ренесанс" – збірна Італії презентувала сенсаційний комплект форми

Екіпірування виконане у жовтому кольорі з діагональними червоними лініями, схожими на подряпини. Відзначається, що нову форму гравці каталонського гранда одягатимуть лише на дуже важливі двобої.

Вперше побачити Мессі і компанію у нових футболках можна буде вже у матчі 15-го туру Ла Ліги проти Атлетіко, який запланований на перше грудня.

Барселона перемогла Славію: черговий важкий виїзд імені Вальверде, неоднозначний Мессі та топ-перформанс тер Штегена

blog_ava
Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Барселона Барселона Іспанія Футбольна форма
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
хв
Динамо
22:00
Копенгаген
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук