Барселона презентувала комплект революційної форми, яку використовуватиме лише на важливі поєдинки

В таборі Барселони вирішили вдатись до сміливих експериментів щодо нового екіпірування.

Барселона у співпраці з брендом спортивного одягу Nike розробила новий комплект форми, повідомляє Footyheadlines.

Революційний "Ренесанс" – збірна Італії презентувала сенсаційний комплект форми

Екіпірування виконане у жовтому кольорі з діагональними червоними лініями, схожими на подряпини. Відзначається, що нову форму гравці каталонського гранда одягатимуть лише на дуже важливі двобої.

Вперше побачити Мессі і компанію у нових футболках можна буде вже у матчі 15-го туру Ла Ліги проти Атлетіко, який запланований на перше грудня.

Барселона перемогла Славію: черговий важкий виїзд імені Вальверде, неоднозначний Мессі та топ-перформанс тер Штегена