Барселона удержала тяжёлую выездную победу над Славией и возглавила группу F

В рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Славия потерпела досадное поражение от Барселоны (1:2).

Барселона шикарно начала поединок, заработав первый угловой уже на 2-й минуте, а на 3-й открыв счёт. Сам розыгрыш корнера каталонцы провалили, но гости быстро отобрали мяч, после чего Месси нашёл передачей Артура и пошел в центр штрафной, откуда и замкнул пас бразильца ударом в касание – точно в левый нижний угол. 1:0! Казалось, это начало разгрома.

Впрочем, Славия не смутилась, а вернула мяч под свой контроль, а затем и откровенно захватила инициативу. Моментов в первой половине первого тайма чехи практически не создавали, ведь чувствовалось значительное волнение и, как следствие, неистовый брак при элементарных действиях – тем не менее, несколько неприятных ситуаций после прорывов по флангам Барселоне пришлось пережить. Каталонцы отвечали тем же самым, но постепенно активность гостей падала.

Пражане начали овладевать своими эмоциями в середине тайма, что сразу могло завершиться взятием ворот "блаугранас". На 20-й минуте Цоуфал сместился с правого фланга в центр и выкатил передачу на левый край штрафной Боржилу, а тот прострелил вправо на Зелены – Ярослав пробил в касание, но тер Штеген парировал этот выстрел. На 22-й со средней дистанции на трибуны пробил Шевчик, что заставило Барсу проснуться. На 28-й минуте каталонцы получили шанс удвоить преимущество после подачи Месси со штрафного на ближнюю штангу и отскока на Лангле, но Клеман с нескольких метров отправил мяч точно в руки Коларжу!

Через минуту после этого эпизода Барса создала два лучших своих момента в первом тайме. Первый ей подарил голкипер Коларж, который почему-то вышел аж в центр поля – гости перехватили мяч, но опорники не дали пробить по пустым воротам. Через несколько секунд после этого Семеду прошёл по флангу и отдал передачу на правый край штрафной, а Суарес в касание замкнул ударом в ближний угол – мимо! После этого "блаугранас" решили притормозить, что едва не завершилось провалом.

Первый звоночек прозвучал на 32-й минуте, когда Масопуст вошёл на правый край штрафной и пробил низом – без проблем для тер Штегена. Через минуту из средней Станчу метил в левый нижний, но получилось слишком слабо для голкипера. На 36-й случился новый момент: Зелены прорвался на левый край штрафной и выкатил передачу в центр на Масопуста, а тот замкнул в касание – тер Штеген снова поймал мяч, а через несколько секунд он же потянул фантастический выстрел Олаинки метров с 18-ти под самую перекладину!

Барселона огрызнулась на 40-й минуте моментом с ударом де Йонга с острого угла, но Коларж справился с ним. Последнее же слово в первом тайме осталось за хозяевами: уже в компенсированное время Пике ненароком срезал диагональ соперника себе за спину точно на Масопуста, а тот мощно пробил в правый нижний угол – рядом со штангой! В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "блаугранас".

На старте второго тайма Славия понеслась в атаку, что принесло заслуженный гол на 50-й минуте. Всё началось с передачи центрбэка Куделы вперёд на Масопуста, которому удалось принять лонгбол перед штрафной, развернуться и отдать передачу вправо на Боржила. Фулбек влетел в штрафную гостей и пробил точно в правый нижний угол – 1:1! После этого пражане разогнали еще несколько неплохих атак без завершения, а на 54-й с дальней дистанции выстрелил Станчу – рядом с левой штангой пролетел мяч. Казалось, что Славия близка ко второму голу.

Впрочем, не тут-то было. Барселона, которая ничем не отвечала на потуги хозяев, на 57-й минуте заработала штрафной с левого фланга. Подача с него пошла на дальнюю штангу, но Олаика немного срезал её – впрочем, Суарес на самой кромке поля сумел удержать мяч и пробил с практически нулевого угла. "Круглый" попал в корпус Олаинке и от него влетел в ворота Славии – 1:2. Максимально обидный гол.

После этого команды взяли некоторую паузу, не создавая моментов около 10 минут. В этот период продолжалась позиционная и силовая борьба, в которой постепенно Барселона добывала преимущество. Очень быстро оно начала приносить моменты: так, на 68-й минуте Альба прошел левым флангом и прострелил на край штрафной, откуда пробил Месси – Коларж парировал. На 70-й же Суарес получил хорошую передачу на ход, ворвался на правый край штрафной и пробил в дальний нижний угол – "круглый" пролетел в сантиметрах от штанги! Ещё через пять минут показалось, что Cлавия пропустит третий гол после прострела Альбы на дальнюю штангу, но у Месси в метрах пяти от ворот неожиданно срезался мяч.

В последние 10 минут и в компенсированное время атаки Славии стали принимать всё более истерический характер. Чехи наваливались на ворота, забрасывали штрафную подачами, били с дистанции (в основном в защитников) – всё без толку. Правда, на 81-й минуте Олаинка едва не заработал пенальти, упав прямо на линии штрафной Барселоны после столкновения с Видалем, но арбитр назначил штрафной удар. Чехи разыграли его неудачно, а Барса на 88-й ещё и третий гол могла забить Месси прорвался по правому полуфлангу и пробил в дальний угол метров с 24-х – Коларж парировал!

Уже на последних минутах чехи дважды замкнули подачи с углового – один из ударов прилетел в руки тер Штегена без особых проблем, а вот другой голкипер вытащил из нижнего угла. На последней же секунде Гушбауэр пробил из-за пределов штрафной под левую штангу, однако мяч пролетел рядом с ней. В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу Барселоны.