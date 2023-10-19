В последнее время в прессе появились слухи об аренде аргентинца в каталонский клуб, пока Интер Майами будет на зимней паузе. Впрочем, президент Барсы Жоан Лапорта раскрыл единственную попытку вернуть легенду.

Месси поставил финальную точку в эпопее с арендой в Барселону

"Аренда Месси? Мы предлагали ему вернуться в начале сезона, но сейчас никаких переговоров не было. Лео сообщил нам о своем решении, и мы уважали его", – приводит слова Лапорты инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, летом Месси стал свободным агентом после ухода из ПСЖ, но вместо Барселоны выбрал Интер Майами.

Месси с чемпионом Европы в космосе, экс-звезда Шахтера среди топов, "крошки" Кривцова – официальные зарплаты игроков МЛС