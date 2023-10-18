Нападающий Интера Майами и сборной Аргентины заверил, что не перейдет в Барселону или любой другой клуб в зимнее окно во время паузы в МЛС.

Интер Майами потерял шансы на плей-офф МЛС. Месси и компания сыграют еще 2 матча регулярного чемпионата, после которых останутся без официальных поединков на 4 месяца. Сразу появились слухи о возможной аренде Лионеля Месси в Барселону или какой-нибудь другой клуб.

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Сам нападающий после победы сборной Аргентины над Перу (2:0) в отборе на ЧМ-2026 заверил, что не планирует покидать Интер Майами.

"Мы были близки, чтобы выйти в плей-офф. Обидно. Я пропустил несколько матчей из-за травмы. У нас было несколько травм, был очень тяжелый июль, потому что мы играли каждые три дня с многочисленными переездами.

Мы выиграли важный турнир для Интера Майами. Я сыграю в оставшихся матчах, после чего будут каникулы с семьей, смогу уделить родным больше времени. В январе я вернусь, чтобы начать подготовку к новому сезону. Буду готовиться как можно лучше, как всегда", – цитирует Месси Ole.

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