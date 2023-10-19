Ассоциация игроков МЛС официально опубликовала обновленные данные о зарплатах футболистов в каждом из 29 клубов лиги. Таблица поделена на два раздела – базовая зарплата и гарантированная компенсация. Второй пункт включает базовую зарплату плюс все выплаты при подписании контракта и бонусы, уплачиваемые ежегодно в течение срока действия контракта игрока.

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На вершине рейтинга ожидаемо оказался Лионель Месси – 20,4 млн долларов в год вместе с гарантированной компенсацией. Другие игроки Интера Майами и в помине не могут похвастаться такими доходами. К примеру, Альба и Бускетс получают 1,25 и 1,775 млн долларов ежегодно. У украинского защитника Сергея Кривцова вообще "крошки" – 614 500 долларов.

В общем в МЛС хоть как-то сравнивать с Месси можно только Лоренцо Инсинье. Чемпион Европы зарабатывает в Торонто 15,4 млн долларов ежегодно. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Интер Майами) – 20,4 млн долларов в год

2. Лоренцо Инсинье (Торонто) – 15,4 млн

3. Джердан Шакири (Чикаго Файр) – 8,15 млн

4. Чичарито (ЛА Гэлакси) – 7,4 млн

5. Федерико Бернардески (Торонто) – 6,3 млн

6. Себастьян Дриусси (Остин) – 6 млн

7. Эктор Эррера (Хьюстон Динамо) – 5,3 млн

8. Дуглас Коста (ЛА Гэлакси) – 4,5 млн

9. Кристиан Бентеке (Ди Си Юнайтед) – 4,4 млн

10. Джозеф Мартинес (Интер Майами) – 4,4 млн

Интер Майами имеет самую большую зарплатную ведомость среди всех клубов – почти 40 млн долларов. Правда, это не помогло флоридцам пробиться в плей-офф розыгрыша этого года. То же самое касается Торонто и Лос-Анджелес Гэлакси.

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