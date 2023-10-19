Останнім часом у пресі з'явились чутки про оренду аргентинця у каталонський клуб, поки Інтер Маямі буде на зимовій паузі. Втім, президент Барси Жоан Лапорта розкрив єдину спробу повернути легенду.

Мессі поставив фінальну крапку в епопеї з орендою в Барселону

"Оренда Мессі? Ми пропонували йому повернутися на початку сезону, але зараз ніяких переговорів не було. Лео повідомив нам про своє рішення, і ми поважали його", – наводить слова Лапорти інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, влітку Мессі став вільним агентом після відходу з ПСЖ, але замість Барселони обрав Інтер Маямі.

Мессі з чемпіоном Європи у космосі, екс-зірка Шахтаря серед топів, "крихти" Кривцова – офіційні зарплати гравців МЛС