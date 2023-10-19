Барселона робила єдину спробу повернути Мессі – Лео обрав інший клуб
Барселона справді намагалася повернути Ліонеля Мессі, але поступилася іншому претенденту.
Останнім часом у пресі з'явились чутки про оренду аргентинця у каталонський клуб, поки Інтер Маямі буде на зимовій паузі. Втім, президент Барси Жоан Лапорта розкрив єдину спробу повернути легенду.
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"Оренда Мессі? Ми пропонували йому повернутися на початку сезону, але зараз ніяких переговорів не було. Лео повідомив нам про своє рішення, і ми поважали його", – наводить слова Лапорти інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, влітку Мессі став вільним агентом після відходу з ПСЖ, але замість Барселони обрав Інтер Маямі.
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