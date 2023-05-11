Барселона предложила Дембеле долгосрочный контракт – хитрая схема с отступными
Барселона хочет удержать Дембеле при помощи пункта с клаусулой в контракте игрока.
Руководство каталонского клуба считает, что этим предложением Барселона показывает, насколько ценит Дембеле. Как информирует Diario Sport, представители "блаугранас" надеются, что Усман ответит на это предложение в течение ближайших недель.
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Marca, в свою очередь, пишет про предложение для игрока контракта до 2028 года. Соглашение будет предусматривать пункт о клаусуле в размере 100 миллионов евро (с понижением до 50 млн евро в июне и июле каждого года).
Нынешнее соглашение Дембеле с Барселоной рассчитано до июня 2024 года. В этом сезоне французский вингер забил 5 голов и отдал 5 голевых передач в 20 матчах Ла Лиги.
Ранее главный тренер команды Хави неоднократно заявлял о том, что считает Дембеле одним из важнейших игроков своей команды.