Барселона хочет удержать Дембеле при помощи пункта с клаусулой в контракте игрока.

Руководство каталонского клуба считает, что этим предложением Барселона показывает, насколько ценит Дембеле. Как информирует Diario Sport, представители "блаугранас" надеются, что Усман ответит на это предложение в течение ближайших недель.

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Marca, в свою очередь, пишет про предложение для игрока контракта до 2028 года. Соглашение будет предусматривать пункт о клаусуле в размере 100 миллионов евро (с понижением до 50 млн евро в июне и июле каждого года).

Нынешнее соглашение Дембеле с Барселоной рассчитано до июня 2024 года. В этом сезоне французский вингер забил 5 голов и отдал 5 голевых передач в 20 матчах Ла Лиги.

Ранее главный тренер команды Хави неоднократно заявлял о том, что считает Дембеле одним из важнейших игроков своей команды.

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