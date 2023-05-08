Главный тренер Баварии Томас Тухель хочет видеть в команде звезду Барселоны, с которой работал в Боруссии.

Немецкий специалист начал размышлять над тем, как усилить свою команду летом. Тухель не рассчитывает на Садио Мане в следующем сезоне и планирует найти для него замену.

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Как сообщает Mundo Deportivo, наставник мюнхенцев хотел бы видеть в своей команде вингера Барселоны Усмана Дембеле. Француз играл под руководством Тухеля в Боруссии Д, поэтому тренер хорошо знает качества футболиста и верит, что он поможет Баварии в следующем сезоне завоевать титулы.

Контракт Дембеле с "блаугранас" истекает в 2024 году. Недавно агент игрока встречался с руководством Барселоны, чтобы обсудить новое соглашение. Хави считает француза неприкасаемым и выступает против трансфера вингера.

Усман Дембеле в текущем сезоне отыграл в 30 матчах за каталонцев во всех турнирах. В его активе восемь голов и семь результативных передач.

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