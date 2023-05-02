Барселона в последнее время не впечатляет. Есть проблемы с креативом, еще больше проблем с реализацией. Это еще раз проявилось сегодня. Барса с середины первого тайма играла в большинстве, но лишь на 86 минуте поразила ворота Осасуны. А за 20 стартовых минут в равных составах хозяева нанесли всего один удар.

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Первый момент возник по инициативе Педри, забегавшего за спины защитников под пас Де Йонга. Эррандо сбил соперника и получил красную. Педри вообще был самым острым на поле. 20-летний хавбек оказался перед чужими воротами после прострела Бальде, но нанес плохой удар.

Рафинья и Араухо могли забивать до перерыва со стандартов, а во втором тайме лучшие шансы упустили Де Йонг и Левандовски. Френки чудом пробил мимо ворот, получив шикарный пас от Педри. Удар поляка мастерски потянул голкипер. Еще был случайный момент у Феррана.

Осасуна защищалась всем составом в собственной штрафной, но организовала несколько острых атак. Торро и Муньос неплохо стреляли издалека. Гости все же пропустили – Левандовски воспользовался хаосом в чужих владениях и затолкал мяч в сетку. Однако судьи зафиксировали офсайд.

Барселона усиливала давление и наконец достигла своего. Левандовски примерил роль ассистента, вырезав острый пас в центр штрафной. Де Йонг головой сбросил под удар Альбе, а тот положил мяч в ближний угол. Барса победила, набрала 82 очка и увеличила отрыв на вершине Ла Лиги до 14 пунктов.