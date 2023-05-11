Барселона хоче утримати Дембеле за допомогою пункту з клаусулою у контракті гравця.

Керівництво каталонського клубу вважає, що цією пропозицією Барселона показує, наскільки цінує Дембеле. Як інформує Diario Sport, представники "блаугранас" сподіваються, що Усман відповість на цю пропозицію протягом найближчих тижнів.

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Marca, своєю чергою, пише про пропозицію для гравця контракту до 2028 року. Угода передбачатиме пункт про клаусулу в розмірі 100 мільйонів євро (зі зниженням до 50 млн євро в червні та липні кожного року).

Нинішня угода Дембеле з Барселоною розрахована до червня 2024 року. У цьому сезоні французький вінгер забив 5 голів і віддав 5 гольових передач у 20 матчах Ла Ліги.

Раніше головний тренер команди Хаві неодноразово заявляв про те, що вважає Дембеле одним із найважливіших гравців своєї команди.

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