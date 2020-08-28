Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу перед провальным матчем против Баварии предлагал Атлетико обменять Антуана Гризманна на Жоау Фелиша, сообщает Marca.

Гризманн всерьез планировал покинуть Барселону – его экс-агент объяснил, что изменило решение француза

Интересно, что причина такого предложения больше касается экономии, чем футбола. Благодаря такому обмену Барселона смогла бы разгрузить зарплатную ведомость клуба, ведь "блаугранас" тратят сумасшедшие 562 млн на зарплаты.

Одним из самых высокооплачиваемых игроков команды является Гризманн, который получает 18 млн евро в год (по контракту эта сумма увеличится до 21). Зарплата же Фелиша в Атлетико составляет лишь 3,5 млн, хотя дальше сумма будет увеличиваться.

К слову, оба игрока стали провальными приобретениями для своих команд. Гризманн в 48 матчах за Барселону отличился 15 голами и 4 ассистами, тогда как Фелиш сыграл 36 поединков за Атлетико и записал в свой актив 9 голов и 3 ассиста.

Месси покидает Барселону: Куман определился с новым лидером проекта, а Манчестер Сити видит подвох (LIVE)