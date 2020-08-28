"Перед катастрофой в матче с Баварией Антуан хотел одного – уйти. Он чувствовал, что больше не входит в планы Барселоны, больше так продолжаться не может. Он всерьез думал об уходе.

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Затем произошло то, что произошло. Разговор с Куманом убедил его, что Антуан входит в его планы, а сам тренер считает его важным игроком команды в будущем", – отметил Олатс в комментарии Get French Football News.

Напомним, Барселона впервые с 2014 года завершила сезон без трофеев. Для самого Гризманна первый год в состоянии "блаугранас" выдался не слишком удачным – в 48 матчах француз отметился 15 голами и 4 ассистами.

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