Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу перед провальним матчем проти Баварії пропонував Атлетіко обміняти Антуана Грізманна на Жоау Феліша, повідомляє Marca.

Грізманн всерйоз планував покинути Барселону – його екс-агент пояснив, що змінило рішення француза

Цікаво, що причина такої пропозиції більше стосується економії, аніж футболу. Завдяки такому обміну Барселона змогла б розвантажити зарплатну відомість клубу, адже "блаугранас" витрачають божевільні 562 млн на зарплати.

Одним з найбільш високооплачуваних гравців команди є Грізманн, який отримує 18 млн євро на рік (за контрактом ця сума збільшиться до 21). Зарплата ж Феліша в Атлетіко становить лише 3,5 млн, хоча далі сума буде збільшуватись.

До слова, обидва гравці стали провальними придбаннями для своїх команд. Грізманн у 48 матчах за Барселону відзначився 15 голами та 4 асистами, тоді як Феліш відіграв 36 поєдинків за Атлетіко та записав до свого активу 9 голів та 3 асисти.

Мессі покидає Барселону: Куман визначився з новим лідером проекту, а Манчестер Сіті бачить підступ (LIVE)