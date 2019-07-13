Барселона потратила на трансферы миллиард евро за 5 лет – элита АПЛ оказалась позади

Переход Антуана Гризманна из мадридского Атлетико позволил испанской Барселоне стать лидером среди клубов Европы по затратам на трансферы в последние 5 лет.

После трансфера чемпиона мира расходы "блаугранас" на покупку игроков с лета 2014 года превысили 1 млрд евро, сообщает Voetbal International.

Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне

Каталонцы превзошли по расходам на трансферы Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси. Правда, у клубов из Манчестера значительно хуже баланс, чем у Барселоны, которая отдала за Гризманна 120 млн евро. Он стал пятым после Луиса Суареса, Филиппе Коутиньо, Усмана Дембеле и Фрэнки де Йонга игроком с середины 2014-го, за которого Барса заплатила не менее 60 млн.

Этим летом чемпион Испании уже потратил на трансферы 233 млн в евровалюте, что значительно больше, чем прошлогодние 129 млн. Тогда самым дорогим новичком стал Малком (41 млн), далее идет Ленгле (36 млн) и Артур (31 млн). Сама Барселона в этот же период заработала 100 млн на продаже игроков. Например, Яспер Силлессен переехал в Валенсию за 35 млн евро, а Андре Гомеш и Пако Алькасер были окончательно проданы Эвертону и Боруссии Д соответственно. Однако, трансферное лето для Барселоны, вероятно, еще не завершилось. Испанские и французские СМИ продолжают сватать на Камп Ноу форварда ПСЖ Неймара...