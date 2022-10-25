Защитник каталонцев Серхи Роберто выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, из-за чего не будет помощником для Луиса Энрике на Мундиале.

30-летний правый защитник не сумел доиграть встречу 11-го тура Примеры против Атлетика (4:0) из-за вывиха левого плеча. 24 октября медики оценили тяжесть повреждения и вынесли вердикт.

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Как сообщает Mundo Deportivo , Роберто пропустит 5-6 недель. Это означает, что Барселоне придется обходиться без него в 5 поединках ЛЧ и Ла Лиги, а в сборной Испании – во всех матчах на ЧМ. Серхи просто не успеет восстановиться, ведь Мундиаль в Катаре стартует менее чем через месяц.

В текущем сезоне ветеран "блаугранас" провел 12 поединков на клубном уровне, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.