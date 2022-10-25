Захисник каталонців Серхі Роберто вибув на тривалий термін через проблеми зі здоров'ям, через що не буде помічником для Луїса Енріке на Мундіалі.

30-річний правий оборонець не зумів дограти зустріч 11-го туру Прімери проти Атлетіка (4:0) через вивих лівого плеча. 24 жовтня медики оцінили важкість пошкодження й винесли вердикт.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Роберто пропустить 5-6 тижнів. Це означає, що Барселоні доведеться обходитись без нього у 5 поєдинках ЛЧ та Ла Ліги, а збірній Іспанії – у всіх матчах на ЧС. Серхі просто не встигне відновитись, адже Мундіаль в Катарі стартує менш ніж за місяць.

У поточному сезоні ветеран "блаугранас" провів 12 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився двома голами й стількома ж результативними передачами.

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