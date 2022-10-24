Барселона разбила Атлетик в матче 11-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор поединка Барселона – Атлетик на "Футбол 24".

Каталонцы повели в счете на 12 минуте: Симон потянул удар Дембеле, Левандовски подхватил мяч и навесил в центр штрафной, где Усман выиграл борьбу и направил головой снаряд в ворота. Спустя 7 минут Роберто удвоил преимущество – Дембеле отдал результативную передачу.

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Через 4 минуты Усман и Левандовски организовали третий гол – француз разогнал атаку правым флангом и заметил Роберта в центре штрафной, а тот развернул защитника и вторым касанием расстрелял голкипера. Во втором тайме Барселона добила соперника: Дембеле заметил забегание Феррана и Торрес без проблем переиграл голкипера.