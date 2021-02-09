Барселона потеряла трех игроков перед матчем против Севильи
Наставник Барсы Рональд Куман определился со списком игроков на полуфинальный поединок Кубка Испании.
Барселона на своем официальном сайте объявила список футболистов, которые будут защищать честь каталонского клуба в поединке с Севильей.
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В заявку "блаугранас" не попали из-за травмы Миралем Пьянич, Сержиньйо Дест и Мартин Брейтвейт.
Поединок Севилья – Барселона состоится 10 февраля, начало в 22:00. Ответный матч между этими соперниками запланирован на третье марта. В параллельном полуфинале Кубка Испании встретятся Атлетик и Леванте.
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