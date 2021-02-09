Наставник Барсы Рональд Куман определился со списком игроков на полуфинальный поединок Кубка Испании.

Барселона на своем официальном сайте объявила список футболистов, которые будут защищать честь каталонского клуба в поединке с Севильей.

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В заявку "блаугранас" не попали из-за травмы Миралем Пьянич, Сержиньйо Дест и Мартин Брейтвейт.

Поединок Севилья – Барселона состоится 10 февраля, начало в 22:00. Ответный матч между этими соперниками запланирован на третье марта. В параллельном полуфинале Кубка Испании встретятся Атлетик и Леванте.

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