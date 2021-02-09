Наставник Барси Рональд Куман визначився зі списком гравців на півфінальний поєдинок Кубка Іспанії.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила список футболістів, які захищатимуть честь каталонського клубу у двобої із Севільєю.

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До заявки "блаугранас" не потрапили через травми Міралем П'яніч, Сержиньйо Дест і Мартін Брейтвейт.

Поєдинок Севілья – Барселона відбудеться 10 лютого, початок о 22:00. Матч-відповідь між цими суперниками запланований на третє березня. У паралельному півфіналі Кубка Іспанії зустрінуться Атлетік та Леванте.

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