Барселона втратила трьох гравців перед матчем проти Севільї
Наставник Барси Рональд Куман визначився зі списком гравців на півфінальний поєдинок Кубка Іспанії.
Барселона на своєму офіційному сайті оголосила список футболістів, які захищатимуть честь каталонського клубу у двобої із Севільєю.
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До заявки "блаугранас" не потрапили через травми Міралем П'яніч, Сержиньйо Дест і Мартін Брейтвейт.
Поєдинок Севілья – Барселона відбудеться 10 лютого, початок о 22:00. Матч-відповідь між цими суперниками запланований на третє березня. У паралельному півфіналі Кубка Іспанії зустрінуться Атлетік та Леванте.
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