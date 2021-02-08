Нападающий Севильи Лукас Окампос в ближайшее время не сможет помочь команде на футбольном поле.

Напомним, аргентинец получил травму в матче 22-тура Ла Лиги против Хетафе в результате жуткого столкновения с соперником. Окампос покидал поле в слезах и на носилках.

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К счастью, форвард Севильи сумел избежать худших последствий. У футболиста повреждение переднего синдесмоза и пяточно-малоберцовой связки левого голеностопного сустава, сообщает Marca. Ожидается, что на реабилитацию уйдет от четырех до шести недель.

Таким образом 26-летний футболист не сможет помочь своей команде в обоих матчах против Барселоны (в полуфинале Кубка и чемпионате), а также пропустит противостояния с дортмундской Боруссией в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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